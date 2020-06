Vidal: “Barcellona, voglio avere fiducia! Conte sa darmi questo”

Intervistato ai microfoni del sito di El Periodico, Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona, ha parlato di Antonio Conte, allenatore dell’Inter

FUTURO – Queste le parole di Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona, sul proprio destino. «Mancano due mesi (alla fine della stagione, ndr). Ma voglio sentirmi importante e sennò… Altrimenti uno deve cercare per la propria carriera. A Barcellona sto molto bene, la mia famiglia è felice e ho ottimi colleghi. Cosa intendo? Mi piace giocare, mi piace sentirmi importante. Non dico tutte le partite, ma quelle che sono fondamentali, quelle che aiutano a vincere titoli. Ci sono giocatori che si nominano molto, con molto talento, ma quegli incontri che dico sono più difficili da giocare di altri. Ci sono molti sentimenti che entrano in gioco».

CONTE – Vidal sul suo ex allenatore Antonio Conte, ora all’Inter. «Ahahah… Abbiamo un ottimo rapporto. Sai che sono un vincitore, sai che puoi fidarti di me. Tu mi capisci? Questo è quello che voglio qui. Che le persone si fidino, ci restano due mesi e spero di avere questa fiducia».

CONTROPARTITA – Vidal sulla possibilità di essere inserito in uno scambio. «Tutta la mia carriera l’ho fatta da solo. Come giocatore di scambio la vedo molto difficile. Vidal ha vinto molte cose per questo. Sono molto tranquillo. Non sono un bambino piccolo, non lo sono… Ho una carriera che pochi sanno dire. Non posso uscire con ogni volta che qualcosa appare sulla stampa. Tutto cambia e alla fine si impazzirebbe».