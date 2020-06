D’Ambrosio out per Napoli-Inter, si teme anche uno...

D’Ambrosio out per Napoli-Inter, si teme anche uno stop più lungo – CdS

Il “Corriere dello Sport” riporta che D’Ambrosio non partirà per Napoli. Il difensore è infortunato insieme a Godin e Vecino.

TRE INDISPONIBILI – Nulla da fare. Nemmeno D’Ambrosio partirà per Napoli al pari di Godin e Vecino. Anzi, il problema muscolare accusato un paio di giorni fa rischia di far saltare all’ex Torino anche qualche gara di campionato. Recuperati e in campo invece Bastoni e de Vrij, nonostante i soli tre giorni di allenamento col gruppo per l’olandese. Alla luce dell’emergenza numerica oltre a Ranocchia in panchina dovrebbe accomodarsi anche il giovane Pirola, uno su cui Conte punta.