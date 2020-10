Nainggolan-Cagliari, giornata importante: traguardo vicino?

Radja Nainggolan Inter

Radja Nainggolan e il Cagliari sempre più vicini: accordo trovato sul contratto, non mancherebbe molto nemmeno quello per il cartellino

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano in collegamento con “Sky Sport 24”, oggi potrebbe essere una giornata importante per il trasferimento di Radja Nainggolan dall’Inter al Cagliari. Sarebbe stata trovata l’intesa per il contratto che il belga potrebbe ricevere dalla società rossoblù. Sul cartellino invece, il club meneghino intenderebbe ricevere 12 milioni di euro. I sardi li raggiungerebbero in questo modo. E così le due parti starebbero trattando sul valore delle possibili contropartite. Ad ogni modo sembra che non manchi molto al traguardo. Dunque queste ore sarebbero importanti per sbloccare la trattativa.