Nainggolan, Cagliari vicino: cifre e dettagli. Poi Inter su Marcos Alonso

Vidal Nainggolan

Radja Nainggolan si avvicinerebbe al Cagliari: sarebbe vicino l’accordo con l’Inter che poi avrebbe intenzione di partire all’assalto di Marcos Alonso del Chelsea

SITUAZIONE – Non solo Dalbert verso Rennes, ma anche Radja Nainggolan in direzione Cagliari. Secondo quanto riportato da “Sky Sport”, il belga sarebbe sempre più vicino alla società sarda. Le cifre offerte sarebbero: 5 milioni di euro più il cartellino di Riccardo Ladinetti, che poi andrà all’Olbia, valutato 5 milioni e 3 milioni di bonus. Il contratto del centrocampista belga di due stagioni all’Inter verrà spalmato su tre stagioni nella squadra rossoblù. In caso di questi due cessioni, il club meneghino potrebbe concentrarsi sull’esterno del Chelsea, Marcos Alonso.