Moratti: «L’Inter si gioca la stagione col Porto e Inzaghi il futuro!»

A parlare di Porto-Inter, Moratti. L’ex presidente nerazzurro convinto sull’importanza vitale della partita di questa sera in Portogallo. Non solo per la squadra, ma soprattutto per Inzaghi

FONDAMENTALE − A Radio Punto Nuovo Sport, si è collegato l’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti, il quale ha parlato della gara di questa sera: «Porto-Inter può valere la stagione dell’Inter, alla società ormai è rimasta soltanto la Champions League. Sarà una gara fondamentale per capire anche quali decisioni dovranno prendere per il futuro della società. Fiducia a Simone Inzaghi? Senza dubbio, stando ai numeri e dimenticando il campionato, può portare ancora alcuni trofei alla squadra. Di certo, il suo futuro dipenderà molto dalla gara di questa sera».