Caldara: «Battere l’Inter fa piacere a tutti. Sapevamo di poter farle male!»»

Caldara ritorna sulla vittoria dello Spezia contro l’Inter nell’ultimo turno di Serie A. Di seguito le dichiarazioni del difensore, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva.

FIDUCIA – Mattia Caldara parla dell’impresa dello Spezia nell’ultimo turno di Serie A contro l’Inter. Durante il collegamento sulle frequenze di Radio Sportiva, il calciatore afferma: «Una partita sofferta ma un risultato pieno di cui avevamo bisogno, visto che non vincevamo da più di un mese. Volevamo tanto questa vittoria. Cosa c’ha detto Semplici? C’ha trasmesso tanta fiducia anche se eravamo a conoscenza della forza dell’Inter e quanto poteva essere pericolosa. Però sapevamo che potevamo fargli male e così è stato. L’intervento su Danilo D’Ambrosio da cui è nato il primo rigore? Io ero tranquillo di aver preso la palla, infatti quando sono andato da Danilo a tirarlo su mi ha detto “No, tranquillo, hai preso la palla”. Poi, quando Marelli ha dato quella decisione ho riguardato un po’ l’intervento e dal fermo immagine mi sono reso conto che ho preso la palla ma ho preso anche un po’ il giocatore. In velocità mi era sembrato proprio un intervento pulito, invece col VAR ci sta che puoi dare anche un rigore così, se ne vedono tanti. Secondo me è stata una decisione giusta ma in un contesto in velocità si poteva anche lasciar andare. Battere l’Inter fa piacere a tutti. Poi, essendo io e Maldini entrambi di proprietà del Milan, ancora di più». Così Caldara conclude il suo intervento radiofonico ripercorrendo alcuni momenti del match contro l’Inter.