Marotta: «Rispondo ad Allegri! Zhang ama l’Inter. Cuadrado? A gennaio…»

Marotta ha parlato dopo l’evento al DLA Piper Sport Forum, rispondendo alle domande dei colleghi. Risposta ad Allegri su Juventus-Inter, poi parla di Zhang, Cuadrado e Lautaro Martinez.

SOCIETÀ − Marotta rassicura sugli Zhang: «I tifosi possono stare molto tranquilli, perché la famiglia Zhang a cuore le sorti del club e il rispetto dei tifosi. La sostenibilità la puoi ottenere anche con un management creativo e coraggioso. La famiglia Zhang non abbandonerà mai l’Inter nei momenti di difficoltà. Massimo rispetto per quello che ha fatto e sta facendo, la garanzia di continuità c’è assolutamente. Ho un confronto quasi quotidiano col presidente, è sempre attento alla nostra storia e anche da lontano ci resta vicini. Ha voglia di rimanere e non ci sono sintomi particolari che depongano sfavorevolmente. L’Inter è una società solida, vogliamo dare nuove soddisfazioni ai nostri tifosi».

SCONTRO DIRETTO − Marotta sulla partitissima del 26: «Juventus-Inter? Partita che rappresenta il derby d’Italia e come tale va collocato. Non credo che sia determinante il risultato. La Juventus è favorita a gioco medio-lungo perché la possibilità di non partecipare alle coppe europee dà la possibilità di pianificare meglio gli allenamenti, meno stress agonistico e meno infortuni. Ma d’altro canto, partecipare alle coppe europee dà stimolo. L’Inter è forte, ha una squadra e un allenatori forti, la società è solida. L’obiettivo è la conquista della seconda stella. Allegri? Bravo allenatore e bravo comunicatore e gli ho dato una corretta risposta».

MERCATO − Così Marotta sul colombiano: «Cuadrado? Sta patendo un infortunio che nella gestione ordinaria di un club può succedere. Devo dire che noi abbiamo un minimo numero di infortuni. Mercato di gennaio? No per due motivi: primo perché non è facile trovare occasioni vantaggiose e due perché la rosa di Inzaghi, credo sia, assolutamente all’altezza del ruolo ed è una delle più forti e soprattutto delle più competitive».

RINNOVO − Infine, Marotta ha parlato del Toro: «Lautaro Martinez rinnovo? Fine dell’anno 2023, non è un problema, perché ha detto a più riprese di voler con noi ancora per tanto tempo. Presente e futuro dell’Inter. Quando c’è la volontà da entrambe le parti di continuare il rapporto la cosa sia molto facile».