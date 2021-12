Marotta: «Inter corretta e serena! Inzaghi vero leader di questa squadra»

Marotta, Amministratore Delegato nerazzurro, prima di Inter-Torino, valevole per la diciannovesima giornata di Serie A 2021-2022, su DAZN ha parlato del blitz della Guardia di Finanzia ieri facendo riferimento al comunicato del club, e altro ancora.

CLUB SERENO – Marotta prima di Inter-Torino, su DAZN ha parlato così: «Ieri abbiamo emesso un comunicato chiaro ed esplicito, vi confermo che l’Inter ha sempre agito in maniera sempre corretta. Serenità e collaborazione».

UN LEADER – Marotta parla della stagione dell’Inter ad oggi: «Non pensavo di ritrovarmi in questa posizione di classifica, in questo momento del campionato. Questo è un merito che va scritto alla società e soprattutto al nostro allenatore Simone Inzaghi, che inserendo in un contesto e momento di difficoltà è riuscito ad essere un leader».

INTER ABITUATA – Marotta risponde alla richiesta della dirigenza di trasparenza: «Come Inter siamo abituati a discutere di questi tempi nelle sedi istituzionali. Il principio della trasparenza deve essere insito all’interno di qualsiasi organizzazione».