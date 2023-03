Marotta: «Disagi Porto? Fatto increscioso! Inter a tutela dei tifosi»

Marotta ha parlato su Telelombardia ricollegandosi ai fatti di Porto. La società ha agito per via legale e tutelerà i propri tifosi. L’AD Inter duro contro Uefa e club lusitano

QUARTI − Beppe Marotta si complimenta con la squadra: «Il merito principale va ad Inzaghi e alla squadra. La società deve supportare tutti al meglio, vogliamo mettere i giocatori nelle condizioni di rendere al meglio senza avere alibi. In questo caso hanno dato il massimo e hanno raggiunto un obiettivo molto importante che ci riporta in un palcoscenico che rispecchia la storia di questo club e il suo palmares».

DEPLOREVOLE − Marotta ritorna sul fattaccio legato ai tifosi: «Fatto increscioso e deplorevole che abbiamo condannato. Oggi abbiamo inoltrato una richiesta di atto investigativa all’Uefa. In mattinata abbiamo fatto un meeting e sebbene ci fosse un problema di ordine pubblico, l’accordo era quello di far entrare i tifosi in modo più lento, ma ci era stato consentito. Il Porto era l’unico a poter prendere una decisione. Questo ci è stato disatteso all’atto in cui i tifosi si sono presentati allo stadio».

REGOLAMENTO − Continua Marotta: «Da regolamento, all’Inter doveva essere riservato un settore al 5% dell’impianto. Per amore di verità, nel loro sito avevano segnalato come i tifosi italiani non avrebbero dovuto comprare altri biglietti in altri settori. Ma gli altri tifosi residenti in Europa li hanno acquistati e nessuno gli ha intimato di non comprarli. Il Porto deve farsene carico, magari anche con il supporto dell’Inter, che ha messo a disposizione una quindicina di steward, che erano lì per garantire la sicurezza. Ma si trattava anche di nuclei familiari, di mamme e bambini. Class action contro il Porto? Ci sono gli elementi per arrivarci. Noi come società faremo il possibile per tutelare i nostri tifosi nelle sedi competenti. Stiamo valutando quale iniziativa prendere per alleviare la delusione, soprattutto dei bambini».