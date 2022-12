Lukaku verso il forfait col Real Betis! Due ancora a parte. E Brozovic − Sky

In casa Inter si lavora sul recupero dei giocatori poco presenti durante la prima parte di stagione. In primis Lukaku che si è allenato ad Appiano Gentile ma non dovrebbe partire per Siviglia. Poi una considerazione su Brozovic

CONDIZIONI − Matteo Barzaghi ha fato alcuni aggiornamenti sulla situazione infortuni in casa Inter: «Romelu Lukaku non dovrebbe partire per la gara Spagna in vista della partita amichevole col Betis Siviglia. Oggi ha lavorato ad Appiano Gentile col resto del gruppo; Joaquin Correa e Danilo D’Ambrosio, invece, hanno lavorato a parte. Brozovic? Ieri ha fatto gli esami con la Nazionale croata, non ci sono lesioni ma va monitorato. Nella finalina contro il Marocco dovrebbe essere risparmiato». Le sue parole in collegamento su Sky Sport 24.