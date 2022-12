Folorunsho: «Ho avuto Inzaghi nella primavera Lazio, mi diceva due cose!»

Michael Folorunsho, centrocampista del Bari, ha parlato anche di Simone Inzaghi, attuale tecnico dell’Inter. Da lui alcuni consigli per migliorarsi e crescere costantemente

CONSIGLI − Folorunsho, centrocampista del Bari, ricorda il suo periodo con l’attuale tecnico dell’Inter nella primavera della Lazio: «In primavera avevo Simone Inzaghi, poi venne chiamato in prima squadra e lì resto per tanti anni. Aveva un’opinione positiva di me. Sapeva che potevo fare qualcosa di importante nella mia carriera ma al contempo mi diceva di migliorare in alcune cose. Bisogna continuare sempre a lavorare». Le sue parole durante una live Dazn su YouTube.