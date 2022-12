Barzaghi: «Gosens mai così determinato! Lui l’acquisto dell’Inter a gennaio»

Barzaghi commenta il rapporto tra Gosens e l’Inter. Nel corso del servizio di “SportMediaset”, il giornalista parla del futuro del centrocampista tedesco. Di seguito le dichiarazioni espresse nel corso della trasmissione di Italia Uno.

NUOVO ACQUISTO – Marco Barzaghi spiega la situazione creatasi tra Robin Gosens (vedi focus) e l’Inter. Nel suo servizio per “SportMediaset”, il giornalista afferma: «Il mercato nerazzurro di gennaio è difficile che possa regalare rinforzi, vista la situazione economico-finanziaria del club. L’acquisto in più, però, potrebbe essere proprio Gosens. L’anno scorso, dopo aver superato l’infortunio più duro della sua carriera, si è trovato di fronte un Ivan Perisic nell’annata migliore. Gosens, comunque, si è fatto trovare pronto. Come con il gol del 3-0 nella semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Questa sembrava la stagione del riscatto definitivo, ma il tedesco ha dovuto fare i conti con l’esplosione di Federico Dimarco e la poca fiducia di Simone Inzgahi. Nonostante questo, Gosens è riuscito segnare al Camp Nou. Quella rete gli ha dato di nuovo morale. In Germania diversi club lo stanno cercando, ma nessuna proposta è quella giusta, né per lui né per l’Inter. Il centrocampista non è mai stato determinato come adesso, per giocarsi le sue carte. La dirigenza si sta convincendo che può essere lui l’acquisto decisivo di gennaio». Queste, secondo Barzaghi, sono le ultime sensazioni sul futuro di Gosens con la maglia nerazzurra.