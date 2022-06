Lukaku, dall’Inter apertura per il ritorno. Palla al Chelsea: lo scenario – CdS

Romelu Lukaku vuole tornare all’Inter. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, oggi in edicola, nell’incontro andato in scena ieri sarebbe arrivata l’apertura del club nerazzurro ad un ritorno del belga.

PRESSING – Romelu Lukaku ha voglia di Italia, ha voglia di Inter. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, nella giornata di ieri, in gran segreto, è andato in scena un incontro fra Sebastian Ledure, legale di fiducia dell’attaccante belga e Marotta. Incontro andato in scena, precisa il quotidiano, non nella sede dell’Inter ma in un’altra location del centro di Milano. Il club nerazzurro avrebbe aperto al ritorno dell’attaccante, che adesso dovrà convincere il Chelsea a lasciarlo partire in prestito. Il giocatore ha qualche carta da giocare: il suo rapporto con Tuchel non è ottimo e non avrebbe senso proseguire la convivenza. Per il bene di tutti, quindi, “Big Rom” dovrebbe partire: a bilancio, il belga, pesa sulle casse dei “Blues” per 90 milioni, cifra che al momento nessun club è disposto a spendere. Un prestito, quindi, sarebbe la soluzione ideale per rilanciare le quotazioni dell’attaccante. E proprio il ritorno all’Inter sarebbe la soluzione migliore, visto il rendimento del belga nei due anni di Serie A.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno