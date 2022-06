VIDEO – Inter gioca su più tavoli in entrata ma passa tutto dalle uscite: serve il +60

L’Inter lavora sul mercato in entrata con ambizione ma senza dimenticare quello in uscita. La strategia della società nerazzurra è chiara (vedi video). E qualche (altro) sacrificio servirà. Di seguito il video dell’intervento del collega Matteo Barzaghi, inviato a Milano per Sky Sport

