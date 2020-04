Lukaku chiama Fabregas all’Inter? “Dopo Premier League e Liga…”

Romelu Lukaku, rispondendo a un tweet di Cesc Fabregas, ha invitato quest’ultimo a pensare nel prossimo futuro di venire a giocare in Serie A, dopo le esperienze in Premier League, Liga e adesso in Ligue 1 al Monaco. Magari all’Inter?

INVITO – Un semplice scherzo, o un invito vero e proprio? Con un tweet, Romelu Lukaku ha partecipato al “Question & Answer” (Domanda e risposta) lanciato da Cesc Fabregas sul suo profilo ufficiale Twitter. Con una domanda che ha sicuramente fatto aizzare le antenne dei tifosi nerazzurri. L’attaccante belga ha infatti chiesto al centrocampista spagnolo se nei suoi pensieri non ci fosse un trasferimento in Serie A dopo le esperienze sia in Premier League con Arsenal e Chelsea, che in Liga con il Barcellona: “Hai qualche intenzione di venire a giocare in Serie A? Voglio dire, hai già giocato in Premier e Liga…”. Al momento Fabregas si trova al Monaco, in Ligue 1, ma chissà che la domanda del numero nove nerazzurro non abbia smosso qualcosa. Magari, proprio in direzione Inter, dove lo spagnolo ritroverebbe Antonio Conte dopo il lavoro insieme a Londra.