Vieri: “5 maggio? Non lo scordi, che fiammata! Con Ronaldo all’Inter…”

Vieri mattatore di Instagram con le sue dirette quotidiane. L’ex bomber dell’Inter ha ricordato il passato nerazzurro con Ronaldo, rispondendo amaro a una domanda sul 5 maggio 2002

AMARCORD INTER – Così Christian Vieri: «Ronaldo era un centometrista. Lui è grosso come me, eh? Lui è una belva, un animale. Ha delle gambe… è grossissimo. Solo che è un velocista e quando corre va a duemila con la palla attaccata, doppio passo e non si capiva un cazzo di quello che combinava. Io il primo mese durante gli allenamenti dicevo: “Ma che roba è questa?”. Immarcabile, non puoi stopparlo. Impossibile. Quanti giorni sono stato male per il 5 maggio (2002, ndr)? Vent’anni. Diciotto anni. Bella fiammata, ragazzi. Non te lo scordi».