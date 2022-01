Lukaku: «Chelsea, chiedo scusa a tutti. Non era il momento giusto»

Lukaku torna a parlare. Dopo la lunga intervista, le polemiche e l’esclusione dall’ultimo match del Chelsea contro il Liverpool il belga ha voluto mandare un messaggio ai tifosi del club campione d’Europa

SCUSE – Romelu Lukaku ha parlato così: «Mi dispiace per il turbamento che ho causato. Voi tifosi conoscete il legame che ho con questo club dalla mia adolescenza, quindi sapete, capisco perfettamente che siate sconvolti. Ovviamente, ora tocca a me ripristinare la vostra fiducia e farò del mio meglio per mostrare il mio impegno ogni giorno sul campo di allenamento e di gioco per assicurarmi di vincere le partite. Mi scuso anche con il mister, i compagni di squadra e a dirigenti perché – anche io penso – che non fosse il momento giusto. Ora voglio andare avanti e assicurarmi che vinceremo e darò il mio meglio».