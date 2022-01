Serie A e Covid-19, il calendario resta invariato: respinte richieste rinvio

Niente rinvii per la ventesima giornata della Serie A. A comunicarlo è la stessa Lega che quindi respinge la richiesta fatta da alcuni club visti i numerosi casi di positività al Covid-19. Ecco le ultime secondo RAI Sport

SICUREZZA – Il calendario della prima giornata di ritorno della Serie A, in programma giovedi’ prossimo, rimane invariato: è quanto filtra dalla Lega, alla quale la Salernitana ha rivolto una richiesta di rinvio della partita col Venezia per la quarantena decisa dalla Asl dopo le undici positività al Covid-19 riscontrate. L’attuale regolamento non prevede la possibilita’ di rinvio con un tetto di giocatori disponibile, come nel campionato in corso. Nessun rinvio in discussione anche per le partite di Verona e Udinese, la cui trasferta potrebbe essere bloccata dalle Asl locali.

Fonte: raisport.rai.it