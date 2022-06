Lukaku 2.0 all’Inter, svolta in arrivo? A breve incontro Tuchel-Chelsea − SM

La situazione Lukaku potrebbe evolversi nel corso dei prossimi giorni. Il belga sta spingendo per tornare all’Inter e a breve ci sarà un incontro fra Tuchel e il nuovo proprietario del Chelsea Boehly

SVOLTA? − Lukaku sta facendo di tutto pur di ritornare all’Inter. Il belga è ormai deciso. Ma affinché il clamoroso ritorno si possa concretizzare è necessario l’ok del Chelsea alla formula del prestito. Tra l’Inter e Lukaku, infatti, non esiste alcun problema. L’attaccante si dimezzerà l’ingaggio rinunciando agli oltre 10 milioni del Chelsea. Ma, come si scrive da giorni, l’ultima parola spetta proprio ai Blues. Una svolta potrebbe arrivare nel giro delle prossime ore. Come riporta Sport Mediaset, a breve ci sarà un incontro fra il tecnico Tuchel e il nuovo proprietario Todd Boehly. I due tracceranno le linee guida per la prossima stagione e parleranno sicuramente anche della questione Big Rom.