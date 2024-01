CONFERENZA – Mazzarri e Di Lorenzo alla vigilia di Napoli-Inter

Mazzarri e Di Lorenzo sono stati protagonisti della conferenza stampa di vigilia di Napoli-Inter. L’allenatore e il difensore hanno risposto alle domande dei giornalisti presenti a partire dalle ore 14.00 italiane. Rileggi il contenuto della diretta testuale (aggiornato dal basso verso l’alto).

14.16 Conferenza finita

Domanda a Mazzarri: Ngonge può giocare?

Disponibile, è in un buon grado di preparazione. Non avrebbe problemi se dovesse essere impiegato. Vedrò se sarò il caso, ma difficile vederlo.

Domanda a Di Lorenzo: ai nuovi giocatori cosa racconti?

Al di là dello scudetto e delle difficoltà, uno cerca di farli ambientare. Parliamo il più possibile per farli ambientare, poi se uno ha fiducia può esprimersi al meglio.

Domanda a Mazzarri: come sta Traoré e Lindstrom?

Traoré deve fare una mini preparazione perché non sta bene ancora. Lindstrom? Quando uno arriva da un’altra realtà chiaro che uno dà fiducia a chi già c’è. Il ragazzo comunque ha dato buone risposte, motivato e contento. Ovviamente deve crescere, ma pazientare.

Domanda a Di Lorenzo: sentiti Osimhen e Anguissa?

Ci sentiamo con la chat su Whats app, giocheremo per loro.

Domanda a Mazzarri: situazione infortunati?

Degli acciaccati, dopo la conferenza, faremo il penultimo allenamento. Da capire Demme per la panchina, Olivera sicuro no. Cajuste? Molto probabilmente lo recuperiamo. Zielinski bene fisicamente, ma non so il minutaggio.

Domanda a Mazzarri: firmi per il pari?

Mai firmo per il pari. Questo gruppo, non ce lo scordiamo, ha vinto lo Scudetto. Andiamoci calmi. All’andata in campionato abbiamo avuto un possesso palla maggiore e abbiamo perso 3-0 in contropiede. Il calcio è materia particolare. Ho dei ragazzi forti, siamo un po’ carenti nell’organico per qualche defezione. Ma ce la giocheremo alla pari.

Domanda a Di Lorenzo: loro favoriti?

In una finale è sbagliato parlare di favoriti. Si affrontano due squadre di livello, i valori si azzerano. L’Inter sta facendo benissimo, abbiamo visto la gara con Lazio. Ma sono sicuro che ci faremo trovare pronti e daremo il massimo.

Domanda a Mazzarri: sorpreso sull’Inter?

Davanti c’era una signora squadra, ma abbiamo visto un’Inter straripante. Bene in tutto e in un campionato così anche le grandi squadre possono avere delle flessioni. Ma affrontiamo una squadra nel suo migliore momento.

Domanda a Di Lorenzo: A tre meglio per marcare Lautaro e Thuram?

Al di là del modulo conta come uno lo interpreta. Sembra più difensivo sulla carta, ma ci porta anche con tanti uomini in fase offensiva. L’Inter è una grandissima squadra con una coppia d’attacco che sta facendo veramente. In fase passiva bisogna essere bravi a limitarli e poi mettere in campo le qualità quando avremo le opportunità.

Domanda a Mazzarri: quanto vale per lei?

Spero di alzare il trofeo. Altrimenti sono contento lo stesso, non tutti gli allenatori che partono da zero possono giocarsela. La squadra è la cosa più importante. Sono giovani e bravi, non felice per tutti ripetere una supercoppa. Devono approfittare di questo.

Domanda a Di Lorenzo: quanto vale la finale?

Trofeo importante perché abbiamo vinto lo scudetto, ma vincerlo potrebbe darci più autostima. Squadra concentrata.

Domanda a Mazzarri: Napoli poco conosciuto?

Credo che il Napoli grazie al campionato fatto lo scorso è conosciuto nel mondo. Nella prima esperienza siamo arrivati in Champions e con De Laurentiis è sempre stata nelle coppe, realtà che esiste e tangibile.

Biglietti esauriti, molti aspettano che si tifa Inter. Cosa dice ai tifosi del Napoli?

Dobbiamo concentrarci su quello che succede dentro in campo e non fuori. Dispiace non avere i tifosi nostri, ma ci seguiranno da Napoli. Faremo di tutto per vincere il trofeo.

14.03 Si comincia con Di Lorenzo

13.45 Un quarto d'ora all'inizio della conferenza stampa di Walter Mazzarri. Il tecnico presenterà Napoli-Inter, partita in programma domani alle 20 ora italiana all'Al-Awwal Park Stadium di Riyad e valida per la finalissima di Supercoppa Italiana. Con lui ci sarà anche Giovanni Di Lorenzo.