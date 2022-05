Lega Serie A, anche Marotta presente alla serata di gala con altri dirigenti

Cena di gala organizzata dalla Lega Serie A questa sera a Roma, per la ricerca sul cancro e Save the Children. Presenti anche molti dirigenti delle squadre di Serie A. Tra questi per l’Inter anche Giuseppe Marotta, a due giorni dalla finale di Coppa Italia.

SERATA SPECIALE – La Lega Serie A ha organizzato una “Charity Gala Dinner powered by eBay”, in favore di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro e Save the Children. Tra i dirigenti presenti anche Giuseppe Marotta per l’Inter, ma anche il presidente della Juventus, Andrea Agnelli (a due giorni dalla finale di Coppa Italia). Anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito, e altre squadre italiane. Nel corso della serata, si vedrà la partecipazione di oltre 50 aziende, attraverso un’asta di beneficenza live su Charity Stars e nei giorni successivi su eBay, il marketplace noto in tutto il mondo. Oltre all’abituale donazione ad AIRC, la Lega Serie A ha deciso di supportare Save the Children.