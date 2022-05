Felipe Melo: «Interista da sempre, spero vinca. Dybala-Inter? Spero venga»

L’Inter si gioca lo scudetto con il Milan che ieri ha risposto vincendo a Verona ed è tornato in vetta. Sul tema scudetto ha parlato, a Dazn Talks, anche un ex centrocampista nerazzurro, Felipe Melo.

SPERANZE – L’Inter ha un tifoso in più. Felipe Melo, ex centrocampista nerazzurro, è intervenuto quest’oggi a Dazn Talks parlando dei suoi legami con la squadra nerazzurra e sul tema scudetto. Ecco le sue parole. «Nessuno dava credito al Milan prima del campionato, io ho lavorato con Pioli all’Inter e merita molto di vincere. Dietro di due punti c’è l’Inter che forse ha un gioco più bello. Il Milan vince con la voglia, l’Inter gioca meglio. Spero vinca l’Inter perché sono interista da quando ero piccolo, ma sarei felice se vincesse il Milan per Pioli. Fin da quando ero piccolo sono cresciuto vedendo l’Inter. C’era Ronaldo, c’era il mio idolo che era Veron anche se ho anche la Juve nel cuore visto che mi ha aperto le sue porte. Ho lasciato tutto in Turchia per giocare nell’Inter perché era un mio sogno. Spero che possa venire all’Inter perché è un campione vero. Non capisco la scelta della Juventus, per lasciarlo andare via così dev’essere successo qualcosa di importante».

Fonte: Dazn