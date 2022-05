Nosotti: «Milan squadra migliore e prima con merito! Organico Inter…»

Nosotti dagli studi di Sky Sport in qualità di opinionista ha espresso la sua opinione per quanto riguarda la lotta scudetto al vertice con il Milan primo.

PRIMI IN CLASSIFICA – Marco Nosotti ha elogiato il gioco della squadra rossonera, prima in classifica in Serie A: «Il Milan è la squadra migliore ed è prima meritatamente. Come l’Inter ha avuto i suoi momenti di difficoltà, di assenze, ma non si è snaturata. Ha cercato il proprio gioco e lo ha fatto insieme. Stefano Pioli non ha mai smesso di studiare. Questa squadra è prima perché tutto ha funzionato bene. In questo momento la metto in testa alla classifica, anche se penso che forse l’Inter sia più forte come organico».