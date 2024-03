Lautaro Martinez verso l’infinito e oltre: stasera può prendere Milito!

Lautaro Martinez non vuole fermarsi e oggi, con un gol contro il Genoa, potrebbe raggiungere un record del ‘Principe’ Milito anno 2012.

MARCIA − Verso l’infinito e oltre. Lautaro Martinez il Buzz Lightyear dell’Inter, il bomber implacabile che non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il Toro nerazzurro sta tenendo un ritmo impressionante con ben otto gol realizzati in queste prime otte uscite di campionato del 2024. Nel complesso, i gol in stagione del capitano e numero 10 sono 26: 23 in campionato, due in Champions League e una nella finalissima di Supercoppa Italiana. Una marcia inarrestabile, che porterà il Toro a scalare vette sempre più alte nella storia dell’Inter e non. Questa sera contro il Genoa, una delle poche squadre contro cui Lautaro non ha segnato quest’anno (all’andata era infortunato), c’è da porre un altro timbro.

MANCA UN GOL − Lautaro Martinez insegue nel breve un altro mito recente della storia dell’Inter, Diego Milito. Infatti, il ‘Principe’ è l’ultimo giocatore dell’Inter che ha fatto meglio nelle prime nove gare giocate in un anno solare: nove gol in altrettante partite. Lautaro Martinez è a quota 8: il Grifone è avvisato. A livello europeo Solo Harry Kane ha segnato più gol di Lautaro Martínez in questa stagione nei maggiori cinque campionati. I suoi gol oltre ad essere determinanti per gli obiettivi della squadra sono sempre di pregevole fattura, come quello realizzato contro l’Atalanta e premiato dai tifosi nerazzurri come migliore rete del mese di febbraio.