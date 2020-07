Lautaro Martinez: l’Inter si aspetta risposte da campo e mercato – SM

Lautaro Martinez è sempre nell’occhio del ciclone dopo il rigore sbagliato contro il Bologna e per le continue voci di mercato. Ieri è arrivata la difesa di Beppe Marotta, ma l’Inter aspetta risposte convincenti

In casa Inter l’osservato del momento è Lautaro Martinez. L’attaccante argentino non appare sereno in queste ultime settimane e il rigore sbagliato contro il Bologna è apparso come l’ultimo episodio di un giocatore che sembra essersi perso a causa anche delle continue voci di mercato sul suo futuro. Secondo l’analisi di “Sport Mediaset” in casa nerazzurra c’è ancora piena fiducia nel numero 10, certificata anche dalle recenti dichiarazioni dell’A.D. Beppe Marotta, ma si aspettano risposte convincenti sul campo. In attesa ovviamente di vedere quelle che saranno le intenzioni del Barcellona che, nonostante la clausola di rescissione sia in scadenza oggi, non intende mollare la presa sul giocatore.