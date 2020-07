Di Caro: “Inter in sostegno su Conte, ma non lontana dal tornare a vincere”

Condividi questo articolo

Andrea Di Caro, vice direttore della Gazzetta dello Sport, è intervenuto oggi ai microfoni di “Tutti Convocati” e ha parlato del momento dell’Inter

INTER IN SOSTEGNO DEL TECNICO – Di Caro prende spunto dall’intervista di Marotta ieri per imbastire il suo discorso che ruota intorno alla volontà dell’Inter di sostenere il suo tecnico: «Marotta è un abile dirigente che dice e difende ed è chiaro che si schiera con l’allenatore, il vero investimento è sul tecnico e va assecondato. Non va protetto perché si protegge da solo, ma va accompagnato nelle scelte mettendo mani nel mercato liberandosi di alcuni giocatori e prendendone altri. La colpa non è solo della squadra, la percentuale è anche del tecnico. L’Inter si ritrova nella situazione di dover rivedere i piani. Non è detto che sia così lontana da tornare a vincere, a volte il primo anno è complicato. Dipenderà anche dagli investimenti. Di sicuro bisogna correggere tanti difetti mentali di approccio che nonostante Conte continua ad avere».