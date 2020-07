Morace: “L’Inter non recupera energie, servono altre armi”

Carolina Morace, in collegamento con gli studi di “Sky Sport 24”, analizza il momento dell’Inter sottolineando che Conte debba trovare altre armi al semplice agonismo

SERVONO ALTRE ARMI – Morace sostiene che Antonio Conte debba trovare altre armi al semplice agonismo: «Bisogna dire che l’organico dell’Inter non è quello della Juventus, ma è meglio probabilmente di quello della Lazio, quindi forse qualcosa di più si poteva fare. Nel post covid si giocano partite ogni tre giorni e la squadra non recupera energie mentali. Pensare che ogni partita sia della vita per una squadra che punta al vertice è come se non avesse altre armi che invece una squadra come l’Inter e un allenatore come Conte sicuramente hanno».