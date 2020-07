Lautaro Martinez: il Barcellona deve incassare, la Liga vigila – SM

Lautaro Martinez è sempre nel mirino del Barcellona. La trattativa riprenderà alla fine della stagione, ma il Barcellona deve fare cassa e la Liga vigila sulle spese pazze

Il discorso Lautaro Martinez-Barcellona è destinato a riprendere alla fine della stagione, ma non è assolutamente sicuro che possa concretizzarsi. Secondo “Sport Mediaset” infatti l’Inter, forte della scadenza della clausola rescissoria, non retrocederà di un passo e non farà sconti al Barcellona che, dal canto suo, ha problemi di bilancio e deve fare assolutamente cassa prima di poter spendere. I catalani devono incassare almeno 100 milioni prima di poter intavolare una trattativa su basi convincenti per l’Inter e inoltre devono fare attenzione all’occhio vigile della Liga. In Spagna infatti vogliono porre un freno alle “spese pazze” e lo scambio con la Juventus che ha riguardato Arthur e Pjanic è già finito sotto osservazione.