FOTO – Brozovic dopo Inter-Torino: “Grande carattere, vittoria importante!”

Marcelo Brozovic ieri titolare in Inter-Torino, terminata 3-1 in rimonta per la sua squadra, oggi attraverso un post pubblicato nei social ha festeggiato sottolineando il carattere della squadra.

VITTORIA DI CARATTERE – Marcelo Brozovic il giorno dopo Inter-Torino ha festeggiato la vittoria in rimonta messa in scena ieri sera a San Siro, sottolineando il carattere della squadra: “Forza ragazzi, grande carattere per una vittoria importante! Avanti così!”. Di seguito il post pubblicato su Instagram.