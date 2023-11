Klaassen spiega: «Non potevo rinunciare all’Inter!». Poi una promessa

Klaassen si è trasferito nell’ultimo giorno di mercato all’Inter, salutando l’Ajax. Il centrocampista nerazzurri, intervenuto attraverso i canali ufficiali del club olandese, parla della sua avventura in nerazzurro e fa una promessa

TRASFERIMENTO IMPROVVISO – Davy Klaassen ha lasciato l’Ajax nell’ultimo giorno di mercato per trasferirsi all’Inter. L’olandese svela le prime sensazioni sia personali che della sua fidanzata: «Il trasferimento è stato inaspettato, ma eravamo entrambi entusiasti fin dall’inizio. È davvero una bella città e anche un bel club in una buon campionato».

DECISIONE DOVUTA – Klaassen spiega come nasce la decisione di salutare l’Ajax: «Alla fine della scorsa stagione ho avuto la sensazione che l’Ajax volesse prendere una strada diversa. Questo mi ha fatto pensare ad un possibile trasferimento. C’erano tanti club per i quali non volevo lasciare l’Ajax, ma non potevo rinunciare all’Inter».

PROMESSA – Klaassen, per chiudere, fa una promessa al suo ex club: «L’ultimo anno potrebbe essere stato meno soddisfacente, ma penso di potermi accontentare di due campionati e una Coppa KNVB in tre stagioni. La sensazione è prevalentemente positiva. Alla fine, l’Ajax sarà sempre il mio club e tornerò, in qualunque ruolo».