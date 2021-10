Kessié, stallo per il rinnovo. Sondaggio del Milan per Brozovic in scadenza – CdS

Kessié e il Milan faticano a trovare un accordo per quanto riguarda il rinnovo di contratto. Come riportato dal Corriere dello Sport a firma di Pietro Guadagno, i rossoneri intanto hanno fatto un sondaggio per Brozovic, anche lui in scadenza con l’Inter.

ALTERNATIVA – Kessié–Milan, per il rinnovo la situazione è in stallo, e trapelano sensazioni ben poco positive. Maldini e Massara sono fermi sulle loro posizioni, offrendo un contratto di 6 milioni per 4 anni al calciatore ivoriano e non intendono andare oltre. Il procuratore del ragazzo, invece, continua a chiedere 6,5 o 7 milioni. Secondo il quotidiano romano, il Milan dal canto suo ha già individuato un nome che piace tanto a Stefano Pioli, cioè Marcelo Brozovic, in scadenza con l’Inter. Nelle scorse settimane, difatti, il club rossonero ha sondato il terreno con l’entourage del croato, non trovando la porta chiusa, anzi. Giusto chiarire che però si è tratta di un semeplice “pour parler”.

RINNOVO INTER – A proposito di Marcelo Brozovic, già la prossima settimana, infatti, è previsto un incontro tra il padre-procuratore del centrocampista croato e la dirigenza dell’Inter. Il club nerazzurro vuole trattenere il giocatore, che chiede un rinnovo con adeguamento del contratto di circa 6 milioni (attualmente ne guadagna 4,5).

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno