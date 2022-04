Juventus-Inter, finale Coppa Italia: i prezzi dei biglietti in vendita

Juventus-Inter è la finale di Coppa Italia che andrà in scena l’11 maggio allo stadio Olimpico di Roma alle ore 21.00. La Lega Serie A ha reso noti i prezzi dei biglietti. Di seguito tutti i dettagli

PREZZI – Juventus-Inter è l’attesa finale di Coppa Italia che andrà in scena mercoledì 11 maggio allo stadio Olimpico di Roma alle ore 21.00. La Lega Serie A ha reso noti i prezzi dei biglietti: Tribuna Monte Mario (190 euro), Tribuna Tevere (135 euro), Distinti (50 euro) e Curve (35 euro). Ingresso gratuito (ma senza diritto di posto) per i bambini con età inferiore ai 6 anni e per non deambulanti e invalidi al 100% con accompagnatore.

SETTORI – La Lega Serie A fa inoltre sapere che ai sostenitore dell’Inter sono riservati i biglietti dei settori Curva Nord, Distinti Nord, Tribuna Monte Mario e Tribuna Tevere lato nord. Ai sostenitori della Juventus sono riservati i settori Curva Sud, Distinti Sud, Tribuna Monte Mario lato sud e Tribuna Tevere lato sud. Tutti i titoli di accesso non sono cedibili. Per quanto riguarda la vendita, avverrà esclusivamente in modalità digitale su tutta la rete vendita vivaticket.com a partire dalle ore 10.00 di lunedì 2 maggio.