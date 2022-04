Juventus-Inter, le fasi di vendita dei biglietti per la finale di Coppa Italia

La Lega Serie A ha ufficializzato le fasi di vendita dei biglietti per la finale di Coppa Italia, Juventus-Inter. Qui i prezzi, di seguito le informazioni per i tifosi nerazzurri che volessero andare all’Olimpico il prossimo 11 maggio.

BIGLIETTI IN VENDITA – Martedì della prossima settimana inizierà la vendita dei biglietti per i tifosi dell’Inter in vista della finale di Coppa Italia contro la Juventus (mercoledì 11 maggio ore 21 allo Stadio Olimpico di Roma). Queste le informazioni sui biglietti per i settori Curva Nord, Distinti Nord, Tribuna Monte Mario lato Nord e Tribuna Tevere lato Nord, ossia quelli assegnati dalla Lega Serie A ai tifosi nerazzurri.

FINALE COPPA ITALIA JUVENTUS-INTER, LE FASI DI VENDITA

Dalle ore 10 del 2 maggio 2022, fino alle ore 9 del 4 maggio vendita riservata a:

– gli abbonati alla Serie A 2019-2020 dell’Inter, che potranno acquistare fino a quattro biglietti, purché gli intestatari risultino abbonati alla Serie A 2019-2020.

Per ogni biglietto sarà necessario inserire nel campo codice coupon il numero della tessera Siamo Noi, “-“, la data di nascita in formato GGMMAAAA per concludere l’acquisto (esempio: 007200000000-GGMMAAAA).

Dalle ore 10 del 4 maggio 2022, fino alle ore 9 del 5 maggio, si aggiungono alla vendita riservata anche:

– i soci Inter Club che potranno acquistare fino a quattro biglietti, purché tutti gli utilizzatori siano soci Inter Club regolarmente iscriti alla stagione 2021-2022.

Per ogni biglietto sarà necessario inserire nel campo codice coupon il numero della tessera socio Inter Club, “-“, la data di nascita in formato GGMMAAAA per concludere l’acquisto (esempio: S0000000000-GGMMAAAA).

FINALE COPPA ITALIA JUVENTUS-INTER, LA VENDITA LIBERA

Per entrambe le squadre, alle ore 12 del 5 maggio 2022, eventuale inizio della fase di vendita libera dei biglietti residui.

Per ulteriori informazioni sarà possibile consultare i siti ufficiali di Inter, Juventus, Lega Serie A e Vivaticket.