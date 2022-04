Juventus-Inter, finale Coppa Italia: oltre all’orario definita diretta TV e streaming

Juventus-Inter, finale di Coppa Italia, si giocherà mercoledì 11 maggio e ieri sera la Lega Serie A ha annunciato il luogo e l’orario (vedi articolo). Oggi anche la diretta TV e streaming.

IL PROGRAMMA – Juventus-Inter è la finale di Coppa Italia, con i bianconeri “in casa” come da sorteggio pro forma effettuato dalla Lega Serie A. La partita che assegna il trofeo, mercoledì 11 maggio alle ore 21 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa in diretta TV su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Confermate le altre regole, ossia in caso di parità al 90′ tempi supplementari ed eventuali rigori come in Supercoppa Italiana.