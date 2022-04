Dzeko rilancia l’Inter: «È il coraggio di continuare che conta!» Zhang approva

Dzeko non ha inciso da subentrato in Bologna-Inter e, in generale, non sembra essere in un grandissimo momento. All’indomani del KO del Dall’Ara, via Instagram, va con un post motivazionale che trova l’approvazione del presidente Zhang.

SPERANZA DI RIPRESA – Edin Dzeko non vuole mollare, con ancora quattro giornate di Serie A da disputare. Su Instagram l’attaccante dell’Inter prova a suonare la sveglia: “La nostra gloria più grande non è nel non cadere mai, ma nel rialzarsi ogni volta che si cade… Il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale: è il coraggio di continuare che conta!”

“Assolutamente”, la risposta del presidente Steven Zhang a Dzeko nei commenti.