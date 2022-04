UFFICIALE – Juventus-Inter, orario e luogo della finale di Coppa Italia

Juventus-Inter si giocherà mercoledì 11 maggio e assegnerà la Coppa Italia 2021-2022. La Lega Serie A ha definito l’orario e il luogo della finale.

IL PROGRAMMA – Nessuna sorpresa sul luogo della finale di Coppa Italia. Come prevedibile la Lega Serie A riporta l’ultimo atto della manifestazione allo Stadio Olimpico di Roma, dopo che un anno fa si era giocato a Reggio Emilia. Juventus-Inter (da sorteggio pro forma saranno i bianconeri la squadra di casa) prenderà il via alle ore 21 di mercoledì 11 maggio. A breve in arrivo anche tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti (stesso numero destinato a ciascuna società).