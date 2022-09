Inzaghi, niente esonero. Ma dalla società Inter arriva una richiesta – CdS

Inzaghi non rischia l’esonero nonostante l’imbarazzante avvio di stagione e le sue ripetute scelte molto discutibili. Ma la società Inter, stando al Corriere dello Sport, chiede immediate soluzioni al tecnico.

NON RISCHIA – Simone Inzaghi non è in bilico e non ci sono – né ci saranno – valutazioni su un suo possibile esonero. Il Corriere dello Sport è piuttosto deciso nell’escludere un cambio di guida tecnica dopo la sconfitta con l’Udinese, la quarta in nove partite ufficiali giocate dall’Inter fra Serie A e Champions League. Se Inzaghi gode ancora della fiducia della società, coi dirigenti che lo hanno confermato subito dopo il fischio finale alla Dacia Arena, i risultati di certo non aiutano Inzaghi. Proprio questo dato negativo è sotto analisi, perché la richiesta del club all’allenatore è una svolta a partire da dopo la sosta con la Roma. Dove tornerà Romelu Lukaku, ma non può bastare. Anche perché è la difesa a essere sotto attacco: undici gol subiti in sette giornate, peggio solo in quattro. Nel frattempo Inzaghi esclude che la mancata vittoria del campionato abbia influito su questo ripetuto crollo dell’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti