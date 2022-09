Inter, andamento dei prestiti: Fabbian inarrestabile, Colidio si fa perdonare

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Nell’ultimo turno arrivano le reti di Fabbian con la Reggina e Colidio col Tigre.

RENDIMENTO PRESTITI – Ben undici giocatori dell’Inter – su diciotto attualmente in prestito – sono partiti dal primo minuto in questo weekend. Tra questi si erge soprattutto Giovanni Fabbian. Il centrocampista della Reggina mette a segno un gol nel rotondo 3-0 che i calabresi rifilano al Cittadella. All’estero invece torna al gol Facundo Colidio. L’attaccante del Tigre segna la rete che vale il 2-0 finale sul Velez Sarsfield. Un ottimo ritorno per il 22enne, dopo l’espulsione rimediata contro l’Huracan. Tornando invece in Italia, doppia amarezza per Valentino Lazaro. Alla quarta da titolare di fila col Torino, l’esterno austriaco trova il suo primo gol “italiano”, ma il VAR lo annulla. E i granata alla fine vengono beffati da Agustin Alvarez, subentrato nel Sassuolo al “nerazzurro” Andrea Pinamonti. Giornata agrodolce invece per due attaccanti in prestito in Serie B. Samuele Mulattieri ed Eddie Salcedo partecipano alle vittorie di Frosinone e Bari, ma giocando solo pochi minuti nel finale.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ANDREA PINAMONTI (A) – Torino-Sassuolo 0-1: titolare, sostituito all’86’

STEFANO SENSI (C) – Monza-Juventus 1-0: titolare, sostituito al 54′

ANDREI RADU (P) – Cremonese-Lazio 0-4: titolare, 90′ in campo, 4 gol subiti

VALENTINO LAZARO (C) – Torino-Sassuolo 0-1: titolare, sostituito al 58′, 1 ammonizione

MARTIN SATRIANO (A) – Bologna-Empoli 0-1: titolare, sostituito al 58′

LORENZO PIROLA (D) – Salernitana-Lecce 1-2: in panchina

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Clermont-Troyes 1-3: titolare, sostituito al 65′, 1 ammonizione

FILIP STANKOVIC (P) – Vitesse-Volendam 1-1: titolare, 90′ in campo, 1 gol subito, 1 ammonizione

GAETANO ORISTANIO (A) – Vitesse-Volendam 1-1: titolare, sostituito all’87’

ZINHO VANHEUSDEN (D) – AZ-Ajax 2-1: in panchina

SAMUELE MULATTIERI (A) – Frosinone-Palermo 1-0: in panchina, subentra all’83’, 1 ammonizione

FRANCO CARBONI (D) – Cagliari-Bari 0-1: titolare, sostituito al 62′, 1 ammonizione

GIOVANNI FABBIAN (C) – Reggina-Cittadella 3-0: titolare, sostituito al 63′, 1 gol, 1 ammonizione

MARCO POMPETTI (C) – Südtirol-Cosenza 1-1: in panchina

EDDIE SALCEDO (A) – Cagliari-Bari 0-1: in panchina, subentra al 77′

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Anderlecht-Kortrijk 4-1: in panchina, subentra al 76′

DARIAN MALES (C) – Aarau-Basilea 1-3: non convocato

FACUNDO COLIDIO (A) – Tigre-Velez Sarsfield 2-0: titolare, sostituito all’80’, 1 gol