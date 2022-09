Udinese-Inter, 1-1 da annullare e dubbi sul 3-1: la moviola – CdS

La moviola di Udinese-Inter da parte del Corriere dello Sport si sofferma sui gol segnati dai friulani e boccia l’operato dell’arbitro Valeri. Secondo il quotidiano romano l’1-1 era da annullare e ci sarebbero dubbi anche sul 3-1.

GLI ERRORI – Male Paolo Valeri per il Corriere dello Sport, prende 5 per la sua direzione in Udinese-Inter. Contestato l’1-1, ossia l’autogol di Milan Skriniar: vista in precedenza una spinta di Rodrigo Becao ai danni di Edin Dzeko, definito impossibilitato a intervenire. Il VAR in questo caso è tagliato fuori perché non può valutare l’intensità, ma si tratta di un controsenso. Qualche dubbio anche sul 3-1: Isaac Success parte in fuorigioco e contrasta Danilo D’Ambrosio, con Tolgay Arslan che segna dietro di loro. Posizione attiva o no? La risposta è che urge un correttivo, perché di spiegazioni tanto l’AIA non ne dà.

I DUBBI – Nel primo tempo di Udinese-Inter contatto fra Denzel Dumfries e Beto in area, con un “calcio” del difensore sulla gamba destra dell’attaccante portoghese dopo una precedente trattenuta punibile del primo. A inizio recupero fallo di Marco Silvestri su Lautaro Martinez, sarebbe rigore ma il Toro parte da fuorigioco (in diretta considerata scorrettezza sua). In tutto sette ammonizioni su ventiquattro falli: troppe da parte di Valeri.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna