Inzaghi guarito, oggi subito ad Appiano Gentile per dirigere l’allenamento – CdS

Inzaghi, come riportato dal Corriere dello Sport questa mattina, ha sconfitto il COVID-19 e oggi tornerà subito ad Appiano Gentile per allenare la sua Inter in vista del derby in programma sabato alle 18.

GUARITO – Inzaghi è guarito e oggi tornerà subito ad Appiano Gentile per dirigere l’allenamento che porterà al derby contro il Milan sabato alle 18. Il tecnico ritroverà Matìas Vecino, tornato dal Sud America dopo la squalifica rimediata con l’Uruguay (era diffidato ed è stato ammonito). Inoltre, Inzaghi conoscerà per la prima volta Robin Gosens, uno dei due nuovi acquisti di questa sessione di mercato. L’altro è Felipe Caicedo, che riabbraccerà dopo l’esperienza alla Lazio.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti