Inter, ultimo giorno di mercato: resta solo una necessità per oggi

Alle 20 si completa la sessione invernale di calciomercato. L’Inter ha già fatto il suo con Caicedo e Gosens, ora serve solo una necessità per completare la rosa a disposizione di Inzaghi.

ULTIMO TASSELLO – Per l’Inter il mercato in entrata è chiuso da sabato, con l’annuncio di Felipe Caicedo. Una sessione invernale che ha portato due colpi: l’ecuadoriano e soprattutto Robin Gosens, non era affatto scontato fino a una settimana fa. Alle 20 stop alle trattative, ma il grosso è fatto. Manca solo una necessità: liberare il posto in lista Serie A (e di conseguenza lista UEFA) per inserire i due nuovi. Vero che si può anche togliere un giocatore ancora in rosa, ma sarebbe poco utile tenere a stipendio chi può giocare solo in Coppa Italia. Per questo, con Matias Vecino destinato a rimanere sino a fine stagione dopo il prestito di Stefano Sensi alla Sampdoria, l’indiziato a uscire (non per forza nell’ultimo giorno di mercato) è Aleksandar Kolarov. Per lui si va verso la rescissione del contratto e addio al calcio. L’Inter poi, in giornata, dovrebbe anche ufficializzare Gabriel Brazao al Cruzeiro, ma il portiere brasiliano (reduce da un infortunio) è già fuori lista.