Inter, per tutti quei chilometri verso… Stairway to Heaven: insieme!

L’Inter tra due giorni giocherà la finale di Champions League contro il Manchester City. Un sogno, un paradiso da percorrere con il motivetto più famoso dell’anno

LA STORIA − Tutti a Istanbul, chi fisicamente e chi col cuore e con la mente, verso un sogno e un paradiso terrestre che l’Inter e i suoi tifosi meritano. Mancano esattamente 48 ore alla partita più importante dell’ultima decade nerazzurra: la finale di Champions League. Sotto l’arco dello stadio Ataturk, il mostro a tre teste chiamato Manchester City. L’avversario titanico, dal mondo considerato nettamente favorito, che pregusta il terzo alloro della propria stagione che vorrebbe dire Treble. L’Inter e gli interisti (tutti) ai piedi del Bosforo per fare la storia. Per tanti è impossibile, quasi una sfida persa in partenza, ma la Beneamata non conosce e non deve mai conoscere ostacoli o limiti. Lo impone la storia. Una storia ultracentenaria come l’amore e la fede per questi colori.

CHILOMETRI VERSO IL PARADISO − “Per la gente che ama soltanto te, per tutti quei chilometri che ho fatto per te, Internazionale devi vincere“. Il motivetto più popolare tra i tifosi nerazzurri. Versi che hanno raccontato questa stagione emozionante dell’Inter. E che rimbomberanno sia all’Ataturk, che a Milano per tutti e 90 i minuti come in ogni singola partita dentro e fuori l’Italia. Tutti quei chilometri, esattamente 1969,8, che separeranno Milano da Istanbul. Una distanza apparentemente enorme e abissale, ma unita da un ponte nerazzurro costruito su solide basi d’amore, affetto e passione incrollabili. Chilometri su chilometri verso quella Stairway to Heaven, dipinta di nero e di azzurro. Dopo 13 anni: da Madrid a Istanbul, con Milano punto di congiunzione.