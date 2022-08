Inter, tra vecchi difetti e un ‘nuovo’ Inzaghi: il bilancio dopo la prima uscita

L’Inter sul campo del Lecce ha conquistato tre punti mettendo comunque in mostra i soliti difetti della scorsa stagione. Chi invece si è fatto vedere in una nuova veste è sicuramente Inzaghi, sia dentro che fuori dal campo

VECCHI DIFETTI E NUOVE VESTI – L’Inter conquista i primi 3 punti stagionali con il Lecce ma soffrendo fin troppo. Il gol vittoria è arrivato soltanto al minuto 95′ dopo una seconda parte di primo tempo e una ripresa sotto la sufficienza. I difetti messi in mostra dai nerazzurri sono fondamentalmente gli stessi della scorsa stagione: occasioni sprecate, gol preso alla prima occasione e calo di adrenalina dopo aver sbloccato il risultato. Tutti aspetti sui quali bisognerà lavorare. Chi invece ha dimostrato maggior maturità e consapevolezza è sicuramente Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro ha ridisegnato la squadra con cambi diversi dal solito e meno tardivi, ottenendo di fatto la vittoria. Inoltre a fine partita è stato in grado di fare autocritica, sottolineando come una squadra matura non possa ridursi a vincere al 95′, ribadendo un concetto già espresso: bisogna acquistare un difensore e non toccare nulla della rosa attuale. La poca serenità legata al calciomercato è tangibile, tocca alla società rassicurare l’allenatore.