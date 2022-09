Inter, solo in 8 ad Appiano Gentile! Inzaghi e staff lavorano su un elemento

L’Inter si è ritrovata ad Appiano Gentile dopo due giorni di stop concessi da Inzaghi. Il gruppo a disposizione del tecnico è ridottissimo per via di tanti giocatori impegnati nelle rispettive Nazionali. Gli obiettivi del tecnico nerazzurro, che domani avrà un nuovo confronto con la dirigenza (vedi articolo), sono sostanzialmente due. Di seguito quanto rivelato da tuttosport.com

RANGHI RIDOTTI – L’Inter di Simone Inzaghi si è ritrovata oggi ad Appiano Gentile dopo due giorni di pausa post sconfitta con l’Udinese. Il gruppo a disposizione del tecnico è ridottissimo per via dei tanti Nazionali: ad Appiano di fatto si sono ritrovati Cordaz, Handanovic, D’Ambrosio, Darmian, Gagliardini, Mkhitaryan e gli infortunati Calhanoglu e Lukaku, quest’ultimo pronto a riprendersi l’Inter a iniziare dalla sfida con la Roma (vedi articolo).

DUE OBIETTIVI – In attesa del summit tra Inzaghi e la dirigenza che andrà in scena domani (oggi Marotta è stato trattenuto da alcuni impegni in sede), Inzaghi spera di ritrovare facce diverse quando riavrà tutti a disposizione. Appurato che a livello di preparazione ormai non si può fare nulla, un’altra cosa che cercheranno di capire Inzaghi, lo staff e la dirigenza è come ripartire a razzo dopo la sosta di novembre-dicembre per il Mondiale in Qatar. Ovvero quando la stagione entrerà realmente nel vivo.

Fonte: tuttosport.com – Stefano Pasquino