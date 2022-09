Graziani: «Inter ha perso la sua anima! Inzaghi deve incidere su una cosa»

L’Inter nei prossimi giorni proverà a ritrovarsi dopo aver incassato la terza sconfitta in campionato, partendo da un nuovo summit tra Inzaghi e la dirigenza (vedi articolo). Intanto Graziani commenta la situazione attuale individuando su cosa Inzaghi deve tornare a incidere. Di seguito le sue dichiarazioni nel corso di Microfono Aperto, sulle frequenze di Radio Sportiva

CRITICHE ECCESSIVE – L’Inter risente ancora dello scudetto perso la scorsa stagione? Ciccio Graziani non è d’accordo con chi individua il derby come partita della disfatta definitiva: «Non sono d’accordo con le critiche eccessive perché non è una partita che ti fa perdere lo scudetto ma trentotto. Secondo me l’Inter la scorsa stagione non l’ha perso in quel derby, dove tra l’altro se avesse vinto 3-0 nel primo tempo non avrebbe rubato nulla. Andiamo a prendercela sempre con gli allenatori che secondo me incidono al massimo al 30%. L’Inter su 21 punti a disposizione in 7 partite ne ha presi 7, è lì che ha perso il campionato. Non ci metto dentro nemmeno la papera di Radu».

ANIMA – Graziani sul momento attuale dell’Inter afferma: «L’unica cosa che posso dire quest’anno, essendo in disaccordo a volte con le scelte di Inzaghi, è che l’Inter ha perso la sua anima. Non la vedo più combattiva, rabbiosa, determinata come si conviene a una grande squadra. Dare un bel voto a Inzaghi l’anno scorso era più che naturale perché ha vinto due trofei, è andato avanti in Champions League, è arrivato a -2 dallo scudetto. Quest’anno mi aspettavo un’Inter più rabbiosa, diversa. Pur avendo cambiato poco, la squadra si sta perdendo in tante cose. Per esempio l’anno scorso in difesa era un muro, quest’anno hanno preso una marea di gol. Vedo che tanto giocatori non stanno bene. Ecco, Inzaghi deve incidere affinché questa squadra ritrovi serenità. Io continuo a dire che la squadra più forte, come qualità e come uomini, rimane l’Inter però il campo non mi sta dando ragione».