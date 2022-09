Inter, domani nuovo summit Inzaghi-dirigenza! Due differenze, un obbligo

L’Inter deve ripartire e deve farlo in fretta. La sconfitta contro l’Udinese ha lasciato il segno e la dirigenza, pur confermando la fiducia a Inzaghi, non può rimanere a guardare. Secondo quanto rivelato da sportmediaset.it, ad Appiano Gentile domani andrà in scena un nuovo summit, diverso dall’ultimo

SI TIRANO LE SOMME – L’Inter di Simone Inzaghi continua a perdere colpi e la sconfitta con l’Udinese è solo l’ennesimo passo falso di una stagione iniziata da poco. La dirigenza del club nerazzurro, pur confermando la piena fiducia nel tecnico interista, non può rimanere a guardare. E se la sconfitta con il Bayern Monaco poteva essere in qualche modo essere messa in conto, quella con l’Udinese è stata considerata inaccettabile, soprattutto per come è arrivata.

NUOVO CONFRONTO – In attesa del ritorno di tutti i Nazionali, domani ad Appiano Gentile andrà in scena un nuovo summit tra Inzaghi e la dirigenza, diverso da quello intavolato dopo la sfida di Champions League con il Bayern Monaco. Innanzitutto non sarà presente l’intera squadra, anche perché sono pochi quelli rimasti ad Appiano Gentile. L’altra differenza è che stavolta sarà presente Romelu Lukaku, ovvero colui chiamato a dare la scossa all’intera squadra. Insomma, il confronto che andrà in scena domani sarà la base per ripartire. Inzaghi non può più permettersi altri passi falsi.