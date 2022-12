Inter-Salisburgo, le formazioni ufficiali: Barella e Mkhitaryan sì. Due out

Inter-Salisburgo è la seconda amichevole in programma a Malta per i nerazzurri di Inzaghi che scenderanno in campo alle ore 18.00. Il gruppo continua così la preparazione in campo in vista della ripresa del campionato fissata il 4 gennaio a San Siro contro il Napoli. Di seguito le formazioni ufficiali

Inter-Salisburgo, le formazioni ufficiali: Inzaghi quasi con l’undici tipo. Fuori Asllani e Gosens

INTER (3-5-1-1): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 12 Bellanova, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 5 Gagliardini, 32 Dimarco; 22 Mkhitaryan; 9 Dzeko. A disposizione: 21 Cordaz, 40 Botis, 55 Nascimento Brazao, 8 Gosens, 14 Asllani, 42 Curatolo, 45 Carboni, 47 Fontanarosa, 50 Stankovic, 51 Guercio, 52 Di Pentima, 53 Biral, 54 Iliev, 56 Pelamatti, 57 Andersen, 58 Zuberek. Allenatore: Simone Inzaghi.

SALISBURGO (4-3-1-2): 1 Mantl; 70 Dedic, 6 Baidoo, 95 Bernardo, 39 Wöber; 35 Agyekum, 13 Seiwald, 14 Kjaergaard; 8 Kameri; 20 Koita, 19 Konate. A disposizione: 33 Walke, 40 Stejskal, 2 Van der Brempt, 4 Piatkowski, 23 Simic, 34 Hofer, 37 Jano, 45 Sahin, 55 Wallner. Allenatore: Matthias Jaissle.