Jaissle: «Inter grande avversaria, un fattore per metterli in difficoltà»

Prima della sfida delle 18 tra Inter e Red Bull Salisburgo, Matthias Jaissle, tecnico degli austriaci, ha fatto il punto sull’amichevole contro i nerazzurri parlando ai canali ufficiali del club.

AMICHEVOLE DI LIVELLO – Matthias Jaissle non ha intenzione di sottovalutare l’amichevole di oggi del suo Red Bull Salisburgo contro l’Inter: «È vero che si tratta di un’amichevole, ma contro un vero e proprio grande avversario. Oggi dobbiamo restare concentrati. L’importante è riuscire a mettere in difficoltà l’Inter mostrando il nostro stile di gioco e il nostro DNA calcistico. Abbiamo sfruttato gli ultimi giorni per analizzare ciò che non è andato in questa prima parte di stagione e ci abbiamo lavorato sopra negli ultimi allenamenti per migliorare».