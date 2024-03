Inter, resoconto dei prestiti: Esposito doppia doppia, Correa flop

L’Inter ha diversi giocatori di proprietà in prestito in altre realtà, italiane e non solo. A tre quarti di stagione, Sebastiano Esposito è quello che sta avendo il rendimento migliore insieme al compagno Filip Stankovic. All’estero invece grandi delusioni per Joaquin Correa e un altro.

SULLA CRESTA – In casa Inter è tempo di iniziare a stilare i bilanci sui prestiti in corso. Sia per individuare chi potrebbe avere un futuro in nerazzurro. Sia per capire se ci saranno eventuali opportunità di mercato. Nel primo gruppo finirà con ogni probabilità Valentin Carboni. Che dopo un inizio zoppicante sta ora trovando molto spazio nel Monza: 2 gol e 4 assist in 23 presenze . Il talento argentino potrebbe rimanere a rinforzare l’attacco dell’Inter, abbassando anche l’età media della rosa. Più difficile che possa capitare lo stesso per Sebastiano Esposito, che sta trascinando la Sampdoria in Serie B (5 gol e 5 assist). E lo stesso vale per Martin Satriano: i 4 gol e 3 assist col Brest, vicino alla qualificazione in Champions League, possono diventare un’ottima leva per alzare il prezzo in fase di cessione. Cessione che si potrà configurare anche per altri giocatori, seppur con condizioni meno favorevoli.

QUANTE DELUSIONI – Il nome segnato in grassetto sulla lista dei prestiti dell’Inter è sicuramente quello di Joaquin Correa. Perché l’eventuale qualificazione in Champions League del Marsiglia garantirebbe il riscatto automatico del Tucu. Portando nelle casse nerazzurre 10 milioni di euro. Peccato che il club provenzale sia attualmente settimo in Ligue 1, a quattro punti dal quarto posto. Con un contributo di Correa sotto al minimo sindacale: appena 15 presenze in stagione, solo 8 da titolare, e il numero 0 alla voce gol e assist. Numeri pesantemente insufficienti, che compromettono l’appetibilità del giocatore. E lo stesso vale per Ionut Radu, ormai ai margini del Bournemouth. Il portiere rumeno ha solo 5 presenze in stagione, con un totale di 11 gol subiti, e non vede il campo dal 4 novembre. Al suo ritorno (ormai certo) a Milano dovrà trovarsi un’altra destinazione, portando un incasso minimo nelle casse dell’Inter, a un anno dalla scadenza del contratto.

Prestiti Inter: il resoconto dopo cinque mesi

FILIP STANKOVIC (P) – Sampdoria | 29 presenze, 2.610 minuti totali (90’/partita), 43 gol subiti

MATTIA ZANOTTI (D) – San Gallo | 26 presenze, 2.234 minuti totali (85’/partita), 1 gol, 2 assist, 7 ammonizioni, 2 espulsione

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Standard Liegi | 23 presenze, 1.899 minuti totali (82’/partita), 8 ammonizioni

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Spezia | 31 presenze, 1.499 minuti totali (48’/partita), 2 gol, 3 ammonizioni

MARTIN SATRIANO (A) – Brest | 28 presenze, 1.434 minuti totali (51’/partita), 4 gol, 3 assist, 4 ammonizioni

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Sampdoria | 18 presenze, 1.311 minuti totali (73’/partita), 5 gol, 5 assist, 4 ammonizioni

GAETANO ORISTANIO (A) – Cagliari | 23 presenze, 1.092 minuti totali (47’/partita), 2 gol, 1 assist, 2 ammonizioni

FRANCO CARBONI (D) – Ternana| 12 presenze, 933 minuti totali (77’/partita), 1 gol, 3 ammonizioni

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Cosenza | 18 presenze, 906 minuti totali (50’/partita), 5 ammonizioni

VALENTIN CARBONI (C) – Monza | 23 presenze, 837 minuti totali (36’/partita), 2 gol, 4 assist, 1 ammonizione

EDDIE SALCEDO (A) – Lecco (prima Eldense) | 21 presenze, 596 minuti totali (28’/partita), 2 gol, 1 assist, 3 ammonizioni

JOAQUIN CORREA (A) – Marsiglia | 15 presenze, 563 minuti totali (37’/partita), 2 ammonizioni

NIKOLA ILIEV (A) – CSKA 1948 | 20 presenze, 527 minuti totali (26’/partita), 3 ammonizioni

IONUT RADU (P) – Bournemouth | 5 presenze, 450 minuti totali (90’/partita), 11 gol subiti

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Siviglia | 4 presenze, 164 minuti totali (41’/partita), 1 ammonizioni

JAN ZUBEREK (A) – Ternana | 1 presenza, 22 minuti totali