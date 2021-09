Inter, numeri da record per l’attacco: il lavoro di Inzaghi da i suoi frutti

L’Inter è partita forte in Serie A, con 10 punti fatti e 15 gol segnati. È proprio il dato dei gol a stupire: i nerazzurri non avevano mai segnato così tanto nelle prime quattro giornate

RECORD – L’Inter ha iniziato bene il suo nuovo percorso in Serie A. I nerazzurri, infatti, nelle prime quattro giornate hanno raccolto 10 punti sui 12 disponibili, siglando 15 gol e subendone appena 4. È proprio il dato sui gol a stupire: i nerazzurri, infatti, non avevano mai siglato una tale mole di gol nelle prime quattro uscite nell’era dei tre punti. Spazzati via, quindi, i dubbi circa l’efficacia dell’attacco dell’Inter dopo la partenza di Lukaku. La squadra di Inzaghi sa giocare e arriva, con continuità, davanti al portiere avversario. Ma c’è di più.

LAVORO – A certificare l’ottimo lavoro svolto fin qui da Inzaghi c’è un altro dato sorprendente: ad oggi, l’Inter, ha mandato in gol 9 calciatori diversi. Si tratta di un dato importante che certifica la bontà dell’11 a disposizione di Inzaghi: tutti i calciatori sono coinvolti nella manovra offensiva e tutti danno un contributo concreto sotto porta. L’auspicio è che l’Inter possa continuare a macinare gioco, come in queste prime cinque uscite ufficiali tra campionato e Champions League.